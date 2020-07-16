Полиция проверит видео с сексом на пляже в Сочи

Сочинские полицейские будут проводить проверку после появления в Интернете видеоролика, на котором был заснят секс на пляже. Главными действующими лицами стала влюбленная пара.

Молодой человек и девушка предались плотским утехам на пляжных качелях на курорте. Их заметили осуществлявшие обход правоохранители. Они задержали пару за мелкое хулиганство.

Теперь сотрудники полиции проводят проверку по факту сексуальных утех. После нее будет принято процессуальное решение, пишет РЕН ТВ.