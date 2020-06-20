Школьницы в бикини станцевали в фонтане на площади Победы в Калуге

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После размещения в социальной сети TikTok видео юных девушек танца в Калуге организована проверка. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как две школьницы в нижнем белье танцуют в чаше фонтана на площади Победы. Позади девушек видна мемориальная стела с георгиевской лентой.

Следователи устанавливают мотивы создания и распространения ролика. Будет дана правовая оценка действиям девушек, их родителей, а также человека, который снимал видео.