На пожаре в Касимове погиб пожилой мужчина

Мужчина 1944 года рождения погиб во время пожара в Касимове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило 15 июля в 20:16. Горел жилой деревянный дом с металлической кровлей. На место происшествия выезжали 5 пожарных автомобилей, 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В результате пожара дом полностью уничтожен, повреждена огнём на всей площади деревянная хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 104 квадратных метра.

Причину возгорания и размер материального ущерба установят специалисты.