Школьницу выгнали из автобуса за попытку расплатиться мелочью

В Нижнем Новгороде кондуктор решила не принимать монеты в качестве оплаты проезда, в результате чего из маршрутного такси высадили 15-летнюю школьницу. Об этом пишет портал «NN.ru».

Сообщается, что девочка хотела расплатиться монетами по два рубля, по рублю, а также по 50 и 10 копеек. Это не понравилось кондуктору, после чего ребенка высадили на остановке «Мостотряд».

По словам матери пострадавшей, ее дочь позвонила ей в слезах и рассказала, что ее прилюдно унизили. При этом женщина отметила, что сначала кондуктор говорила, что у девочки не было денег, однако вскоре во всем созналась.