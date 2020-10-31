Школьница зарезала подругу из-за мальчика и попала под арест

На Южном Урале школьницу, порезавшую подругу, взяли под домашний арест. Об этом стало известно порталу «74.RU».

Обвиняемая пробудет под домашним арестом минимум два месяца — до 25 декабря. Разборка с ножевым ранением произошла в субботу в селе Русская Теча.

По версии следствия, 15-летняя девушка напала на восьмиклассницу из-за бытового конфликта. Старшая сестра потерпевшей заявила, что ссора произошла из-за мальчика. Нож прихватила с собой третья школьница, она в разбирательстве не участвовала, но была рядом.

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Обвиняемая нанесла подруге несколько ударов ножом. В тяжелом состоянии ее увезли в Челябинскую областную детскую больницу.

Школьнице предъявлено обвинение по части статье «Покушение на совершение убийства».