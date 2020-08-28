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Новости мираПроисшествия

Семья жила с трупом бабушки ради пенсии в Подмосковье

Никита Брыкин

Семья москвичей прожила вместе с трупом полтора месяца, чтобы не лишиться пенсии, которую при жизни получала бабушка. Об этом пишет «МК».

Сообщается, что 73-летняя женщина проживала квартире в Отрадном с 53-летней дочерью-инвалидом и 15-летней правнучкой. Последний раз жители дома видели пенсионерку живой в середине июля. Пожилая женщина спешила в магазин за продуктами. 

После этого соседи стали ощущать неприятные запахи, доносившиеся из-за двери квартиры. Дверь никто не открывал. Но сами обитатели на улицу выходили. В конце августа жильцы убедили участкового проверить неблагополучную квартиру.

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Зайдя в жилище, страж порядка увидел мумифицированные останки пенсионерки. Прибывшие эксперты предположили, что несчастная скончалась около полутора месяцев назад.

Дочь погибшей пыталась убедить правоохранителей, что пенсионерка жива. Она уверяла, что за это время даже успела сделать ей педикюр. Предположительно, у женщины случился инсульт.

По одной из версий, родные не стали вызывать скорую помощь, поскольку не хотели лишиться ее пенсии. Правнучку покойной направили в детскую больницу.

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