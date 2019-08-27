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Семья из Надыма разбилась в ДТП под Тобольском

Жители Надыма погибли в ДТП неподалеку от Тобольска Тюменского региона. Авария произошла ранним утром на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск 25 августа.

Участниками смертельного ДТП стали Toyota и Нива. Согласно предварительной информации, водитель иномарки совершил выезд на встречку, где и столкнулся с российским внедорожником.

В итоге смертельные травмы получил 15-летний парень, ехавший на пассажирском сиденье в Toyota, а также 37-летний рулевой Нивы. С травмами в медучреждение доставили виновника ДТП и его сына. Отметим, что в салоне иномарки в момент аварии находилась семья из Надыма. Люди возвращались в родной город из отпуска, сообщают Вести Ямал.

Фото: ИА Север-Пресс

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