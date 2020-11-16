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Новости мираПроисшествия

Семейная пара изнасиловала мужчину с сайта секс-знакомств в Петербурге

Никита Брыкин

Правоохранители задержали жителей Петербурга, которые решили внести разнообразие в семейную жизнь, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что супруги познакомились на сайте с парнем, чтобы провести ночь втроем. В какой-то момент мужу не понравилось, как новый знакомый обращается с его женой. В итоге пара изнасиловала гостя и сняла все на видео.

Злоумышленники решили шантажировать жертву, требуя от него 200 тысяч рублей в обмен на то, чтобы его супруга не узнала об этой ночи.

Отметим, что потерпевший направлен на медицинское освидетельствование.

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