Семейная пара изнасиловала мужчину с сайта секс-знакомств в Петербурге

Правоохранители задержали жителей Петербурга, которые решили внести разнообразие в семейную жизнь, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что супруги познакомились на сайте с парнем, чтобы провести ночь втроем. В какой-то момент мужу не понравилось, как новый знакомый обращается с его женой. В итоге пара изнасиловала гостя и сняла все на видео.

Злоумышленники решили шантажировать жертву, требуя от него 200 тысяч рублей в обмен на то, чтобы его супруга не узнала об этой ночи.

Отметим, что потерпевший направлен на медицинское освидетельствование.