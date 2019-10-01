Седан KIA Cerato получил исполнение GT Line и новое оборудование

На территории РФ стартовал процесс реализации обновленного седана KIA Cerato. Стандартная комплектация машины стоит по-прежнему 1 134 900 рублей, сообщает 32Cars.



Известно, что все версии авто, начиная от Luxe и выше оснащены доступом к сервисам Яндекс. Чтобы купить такую комплектацию, необходимо выложить 1 204 900 рублей. Исполнение Luxe порадует владельцев мультимедиа-системой с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида. Для Prestige подготовлена система доступа без использования ключа Smart Key и запуск мотора кнопкой. Кроме того, зеркала заднего вида будут складываться с помощью электропривода. А вот новые версии GT Line и GT Line+ получили стайлинг-пакет GT Line, который включает в себя спортруль с подрулевыми переключателями передач, спорткресла спереди и металлические накладки для педалей.

Отделка сидений в исполнении GT Line комбинированн, а в GT Line+ сиденья кожаные. Внешне такую машину отличает спойлер на корме, накладки на порогах и измененные внешний вид зеркал, радиаторной решетки и заднего диффузора.

Фото: motorillustrated.com