На главную Новости мира Седан KIA Cerato получил исполнение GT Line и новое оборудование
Новости мираОбщество

Седан KIA Cerato получил исполнение GT Line и новое оборудование

На территории РФ стартовал процесс реализации обновленного седана KIA Cerato. Стандартная комплектация машины стоит по-прежнему 1 134 900 рублей, сообщает 32Cars.

Известно, что все версии авто, начиная от Luxe и выше оснащены доступом к сервисам Яндекс. Чтобы купить такую комплектацию, необходимо выложить 1 204 900 рублей. Исполнение Luxe порадует владельцев мультимедиа-системой с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида. Для Prestige подготовлена система доступа без использования ключа Smart Key и запуск мотора кнопкой. Кроме того, зеркала заднего вида будут складываться с помощью электропривода. А вот новые версии GT Line и GT Line+ получили стайлинг-пакет GT Line, который включает в себя спортруль с подрулевыми переключателями передач, спорткресла спереди и металлические накладки для педалей.

Отделка сидений в исполнении GT Line комбинированн, а в GT Line+ сиденья кожаные. Внешне такую машину отличает спойлер на корме, накладки на порогах и измененные внешний вид зеркал, радиаторной решетки и заднего диффузора.

Фото: motorillustrated.com

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Кирове неизвестные стреляли в кота

Сахалинский рыбак погиб, задохнувшись в палатке

Житель Томска убил супругу и ее любовника