Сбивший трех человек полицейский отправлен под домашний арест

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Полицейского, который сбил на тротуаре троих прохожих в Воронеже, отправили на два месяца под домашний арест. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Резонансная авария произошла вечером 9 июня на Ленинском проспекте. Сообщается, что 24-летний участковый уполномоченный выехал на тротуар, где сбил трех человек. Мужчина-пешеход скончался на месте, две женщины оказались в реанимации.

Назначена служебная проверка. Известно, что сотрудник полиции был «в свободное от работы время». При этом он был трезв. По одной из версий, причиной ДТП стала техническая неисправность машины. Вероятно, страж порядка уходил от столкновения с другим авто.