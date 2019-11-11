11 ноября на сайте Change.org разместили петицию, которая была адресована президенту РФ и депутатам Госдумы. Автором обращения стал житель Саратова Илья Берников.

В петиции гражданин призвал перенести столицу Российской Федерации из Москвы в город Саратов. По его мнению, в городе сейчас творится ужасное: закрываются заводы, увеличивается отток людей в другие регионы и в Москву в том числе, разрушаются памятники архитектуры. Для привлечения внимания к проблемам и стоит переносить звание главного города из Москвы в другие населенные пункты.

Эту акцию Берников назвал «Столица в регионы». Она заключается в том, чтобы каждый квартал на одну неделю переносить столицу в город, из которого идет сильный отток населения. При этом первым в списке Илья назвал свой родной город, сообщает Версия Саратов.

Фото: Илья Берников / © Change.org