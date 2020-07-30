Четверг, 30 июля, 2020
21.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Самоизоляция отменяется, а новые возможности остаются: что хорошего дал нам карантин

7info 2

Пожалуй, ни один аналитик не мог предугадать тех колоссальных изменений, к которым приведет коронавирус. Но скажем прямо – некоторые новые привычки были к лучшему. Мы выбрали пять самых удачных улучшений, которые останутся с нами после карантина.

Доступность курьерской доставки. Если гора не идет к Магомеду… теперь эту известную поговорку можно перефразировать так: если гость не идет в ресторан, то ресторан идет к гостю! То же самое с продуктами, медикаментами и прочим. Все компании, которые так или иначе хотели остаться «на плаву», озаботились открытием сервиса доставки. И что интересно – не собираются закрывать его сейчас. Так что благодаря карантину мы можем быстро заказать на дом почти все.

Водители такси стали личными помощниками. Карантин дал новый виток развития такси. Если раньше нам максимум был доступны – поездка или услуга буксировки, то сейчас водитель запросто сможет зайти в точку выдачи интернет-магазина, забрать ваш заказ и привезти его вам домой. А в Рязани есть еще и скидки на такую доставку. Абонентам Tele2 водители сервиса заказа поездок «Везет» привезут заказы из любых городских магазинов со скидкой 25% за услугу. Воспользоваться скидкой можно по промокоду, который доступен в личном кабинете Tele2 или в разделе «Больше» на сайте tele2.ru.

Развитие интернет-магазинов. Логично: чтобы доставить что-то курьером, нужен удобный сайт, через который покупатель сможет заказать нужный товар. Именно в период карантина многие компании решились на открытие онлайн-площадок. А кто-то из-за резкого наплыва интернет-пользователей смог выявить все недочеты магазина и сделать его удобнее.

Новые развлечения. Раньше мы смотрели в Сети в основном фильмы, а сейчас нам стали доступны онлайн-экскурсии музеев, развлекательные программы на YouTube, лекции… И не забудем о тренингах и мастер-классах, которые кто-то же, да прошел до конца!

Умение дружить на расстоянии. И здесь доступность интернета сыграла нам на руку. Оказалось, что при помощи доступа в Сеть можно и вечеринку удаленно провести, и с подругой по магазинам пробежаться. Виртуальным. И неважно, что подруга на даче в глубинке, а вы – в городской квартире. Сейчас многие мобильные операторы достигли практически 100% покрытия 4G. Например, Tele2. В компании еще и увеличили скорость интернета, что особенно кстати пришлось в дни карантина, когда объем используемого рязанцами трафика вырос почти на треть.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Рязанской области наградили победителей конкурса «Я готов»
Следующая статьяВ Клепиковском районе девушка-водитель сбила юную велосипедисту

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлено ещё 26 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В четверг, 30 июля, в Рязанской области было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 
Узнать больше

Как уберечь собаку от укусов насекомых

Акценты
Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это...
Узнать больше

У «Рязани-ВДВ» новый главный тренер

Новости Рязани
Главным тренером женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» назначен Георгий Шебаршин. Об этом сообщила пресс-служба команды.  В качестве футболиста Шебаршин выступал...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 29 июля

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и Рязанской области за 29 июля.   В Рязанской...
Узнать больше

Стала известна обновлённая программа празднования Дня города в Рязани

Культура
Администрация Рязани обнародовала программу празднования 925-летия Рязани. Торжество состоится 1 августа. Несмотря на то, что массовые мероприятия в городе отменили,...
Узнать больше

Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

Акценты
В пятницу, 24 июля, гостем РИА «7 новостей» стал управляющий рязанским отделением банка «Открытие» Алексей Суздальницкий. Он рассказал о новом офисе банка в Рязани, об актуальных продуктах и предложениях банка, а также об итогах работы за первое полугодие 2020 года.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как уберечь собаку от укусов насекомых

Акценты
Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это...
Узнать больше

Атом рядом

Акценты
С 6 июля по 20 августа 2020 года всех регионах РФ проходит конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Проект...
Узнать больше

Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

Акценты
В пятницу, 24 июля, гостем РИА «7 новостей» стал управляющий рязанским отделением банка «Открытие» Алексей Суздальницкий. Он рассказал о новом офисе банка в Рязани, об актуальных продуктах и предложениях банка, а также об итогах работы за первое полугодие 2020 года.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+