«Самая красивая женщина» снялась голой для журнала Vogue

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Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной мира, устроила откровенную фотосессию. Американская модель снялась голой для журнала Vogue.

Снимок из фотосета в Инстаграме разместил фотограф Крис Коллс. На фотографии Хадид позирует в юбке с огромным разрезом, прикрывая обнаженную грудь рукой.

Поклонники остались в восторге от публикации. Они осыпали комплиментами Беллу.

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