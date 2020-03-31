«Самая красивая женщина» снялась голой для журнала Vogue

Алексей Агеев
Фото - Инстаграм
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Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной мира, устроила откровенную фотосессию. Американская модель снялась голой для журнала Vogue.

Снимок из фотосета в Инстаграме разместил фотограф Крис Коллс. На фотографии Хадид позирует в юбке с огромным разрезом, прикрывая обнаженную грудь рукой.

Поклонники остались в восторге от публикации. Они осыпали комплиментами Беллу.

Ранее мы сообщали, что голая Эмили Ратаковски порадовала фанатов фотографией за шторой

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