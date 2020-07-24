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Новости мираОбщество

Самарская модель посчитала, сколько она стоит

Иван Федоров

Модель из Самары Танита Чочиева посчитала, сколько стоят отношения с ней. Подсчеты девушка выложила на своей странице ВКонтакте.

Танита разделила подсчеты на несколько блоков. Она отметила, что в месяц на косметологию придется тратить 36 тысяч рублей. На обувь, одежду, рестораны и аксессуары придется готовить 35 тысяч в месяц, сообщает Readovka.

Кроме того, девушка сообщила, что раз в полгода придется тратиться на такие вещи, как отдых, смартфон, ботокс разных частей тела.

«Так что, когда в следующий раз подумаешь знакомиться со мной. Взгляни на этот «прайс» и подумай, потянешь ли ты лямку», – заявила Чочиева.

Такая публикация вызвала широкий резонанс в Сети. Многие стали критиковать модель за ее подсчеты, а также заметили, что девушка является очень наглой.

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