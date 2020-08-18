Сальма Хайек поразила поклонников снимком в купальнике

Актриса Сальма Хайек сразила наповал своих поклонников фотографией в купальнике. На снимке 53-летняя знаменитость показала красивую грудь.

Фото было размещено звездой в Инстаграме. Она позировала в купальнике коричневого цвета, склонив голову к бассейну, сообщает РЕН ТВ.

«Разве молодые девушки могут с ней сравниться?», – задали вопрос фанаты.

Они отметили, что Сальма находится в отличной физической форме. По словам некоторых фолловеров, звезда «совсем не изменилась». Нашлись даже те, кто заявил, что Хайек является олицетворением природной красоты.