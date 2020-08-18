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Новости мираПроисшествия

Садист проломил ребенку голову из-за «капризов»

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Москвы, который подозревается в покушении на убийство малолетнего ребенка, пишет «МК».

Инцидент произошел в субботу в 1-м квартале Капотни. Мужчина с характерной фамилией Счастливый, судимый за угрозу убийством жене, избил падчерицу до полусмерти. Горе-отец в бешенстве от «капризов» годовалой крохи проломил ей голову.

Уточняется, что 21-летний безработный оставался дома с тремя малышами. Ему пришлось нянчить двоих детей супруги — 3-летнего мальчика и годовалую девочку, а также общего сына. Когда мать вернулась домой, она увидела у дочери синяки и кровоподтеки.

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Садист пояснил, что ударил падчерицу из-за того, что малышка вывела его своими капризами из себя. По его словам, он был нетрезв и бил девочку руками.

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