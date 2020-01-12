Рыбаки погибли в жесткой аварии на Сахалине

Вечером в субботу, 11 января, на трассе «Южно-Сахалинск – Оха» на Сахалине произошла авария со смертельным исходом. Об этом пишет портал «Sakh.com», публикуя кадры с места случившегося.

По словам очевидцев, автомобиль Honda CR-V столкнулся с бензовозом. В результате транспортное средство буквально разорвало на две части. Сообщается, что на месте происшествия скончались два рыбака, находившиеся в авто.

Отметим, что на дороге наблюдалась гололедица. На место происшествия выезжали пожарные и скорая помощь. Проводится проверка.