На главную Новости мира

Рыбаки погибли в жесткой аварии на Сахалине

Вечером в субботу, 11 января, на трассе «Южно-Сахалинск – Оха» на Сахалине произошла авария со смертельным исходом. Об этом пишет портал «Sakh.com», публикуя кадры с места случившегося.

По словам очевидцев, автомобиль Honda CR-V столкнулся с бензовозом. В результате транспортное средство буквально разорвало на две части. Сообщается, что на месте происшествия скончались два рыбака, находившиеся в авто.

Отметим, что на дороге наблюдалась гололедица. На место происшествия выезжали пожарные и скорая помощь. Проводится проверка.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: info@7info.ru Реклама: sale@7info.ru Техподдержка: adm@7info.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: info@7info.ru

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Сектанты выгнали детей из дома из-за веры на Ставрополье

Турист наткнулся на свою лыжу и умер в Кузбассе

«Расчлененку» раздают детям в качестве подарков в Омске