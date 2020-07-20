Русская невеста Джонни Деппа похвалилась шикарной фигурой в купальнике

25-летняя русская танцовщица Полина Глен, которую называют невестой Джонни Деппа, выложила в Инстаграме фото в купальнике. Девушка в данный момент находится на Бали.

Она является популярным блогером и тренером по танцам гоу-гоу. Ранее ходили слухи, что красотка встречалась с Деппом, однако резонансная разборка Джонни с экс-супругой привела к тому, что Глен на время оставила актера.

По словам ее друзей, девушка испугалась слухов об избиениях. Она предпочла уехать на Бали. Именно там она находится и ныне, выкладывая в Сеть откровенные фото и поражая поклонников, пишет Собеседник.