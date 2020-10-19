Россиянка уличила мужа в измене с девочкой и устроила над ней самосуд

Жительница поселка Тура Красноярского края уличила супруга измене с 17-летней школьницей и решила наказать девочку, пишет «КП».

Сообщается, что у мужчины и подростка закрутился роман, когда девочке было 15 лет. Однако спустя время они вновь сошлись. В этот момент жена и уличила мужа в измене, увидев переписку.

Тогда разъяренная дама и ее подруги вывезли школьницу в лес и заставили просить прощения на коленях, лежа, сидя.

«Соглашалась на все, чтобы не трогали. Они просто поиздеваться решили. Кайф ловили», — вспоминает девочка.

По словам подростка, ее раздели до трусов и продолжили издеваться. Однако по дороге проехала машина, и женщины испугались. Тогда они отвезли жертву в поселок, но из машины выпустили только вечером.

В итоге уголовное дело возбудили против ее возлюбленного по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».