Россиянин застрелил школьницу и отправил ее брата в кому

Правоохранители задержали 22-летнего жителя Иркутской области, который устроил стрельбу из нарезного оружия по группе подростков, пишет ТВЦ.

Инцидент произошел вечером в среду в селе Барлук. Компания из пяти девушек и юношей приехала в гости к своему знакомому. Во дворе дома между братом и сестрой произошел словесный конфликт.

В этот момент пьяный хозяин вышел на улицу с незарегистрированным нарезным карабином и несколько раз выстрелил в людей.

В результате 15-летняя девочка скончалась на месте происшествия, ее 17-летний брат госпитализирован с огнестрельным ранением головы. Сейчас он в коме. Возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина признал.