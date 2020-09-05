Россиянин ворвался в магазин и нанес 13 ножевых ранений покупательнице

Правоохранители задержали мужчину в Татарстане, который напал с ножом на свою бывшую любовницу. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Сообщается, что злоумышленник скрывался в лесу. Стражи порядка отследили его по записям с камер наблюдения, взяли в кольцо, подозреваемый сдался.

Инцидент произошел 4 сентября в Заинске. По предварительной версии, мужчина напал на экс-сожительницу в магазине и нанес ей 13 ударов ножом. Женщине удалось выжить, она находится в больнице.

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Накануне поножовщины потерпевшая написала на изверга заявление об изнасиловании. Возбуждено уголовное дело.