Россияне резко сократили покупки в интернете

В октябре средний чек покупок россиян в онлайне сократился до 2,1 тыс. рублей. Это на 45% меньше, чем в апреле, когда был первый пик заболеваемости коронавирусом и граждане были вынуждены перейти на самоизоляцию. Речь о покупках продуктов питания и товаров первой необходимости. Частота приобретений в интернете также упала. Такие данные предоставили «Известиям» в сервисе онлайн-платежей CloudPayments.

Компания проанализировали данные 3 тыс. своих партнеров о потребительской активности граждан в интернете с апреля по октябрь 2020 года. Речь идет о таких ритейлерах и платформах доставки, как iGooods (товары из «Ашана», «ВкусВилла», «Ленты», «Карусели» и других магазинов), FamilyFriends, Ecomarket, «Додо пицца», «Папа Джонс», Rendez-Vous, Paolo Conte и другие. Но эта статистика не учитывает заказы на сайтах крупных продуктовых ритейлеров.

— На основе этих данных можно предположить: во вторую волну корона кризиса граждане привыкли к постоянному присутствию опасности заражения, поэтому люди стали чаще посещать обычные магазины, — сказал «Известиям» основатель и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. — Более того, в октябре россияне были вынуждены активнее экономить, даже на самом необходимом.

Но не все товары повседневного спроса показывают одинаковую динамику, утверждают эксперты «Яндекс. Маркета». В октябре по сравнению с апрелем сократилось количество заказов, содержащих товары из категории «продукты питания», в ней также снизился средний чек. Заказы продукции для красоты стали встречаться на 16% реже, однако средний чек в этой категории увеличился на 10%, сообщили «Известиям» в компании.

В сервисе экспресс-доставки из «Пятерочки» в октябре по сравнению с апрелем средний чек снизился на 20%, в «Перекрестке Впрок» — на 16%, сказал «Известиям» представитель пресс-службы X5 Retail Group. При этом количество заказов выросло на 50% и на 45% соответственно. Скорее всего, это связано с тем, что люди переживают вторую волну более спокойно: у них нет цели накапливать стратегические запасы продуктов, как в первую волну, отметили в пресс-службе компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Цифровая экономия: россияне активно сокращают траты в интернете.