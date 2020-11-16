Понедельник, 16 ноября, 2020
-1.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Россияне резко сократили покупки в интернете

Елена Лобанова

В октябре средний чек покупок россиян в онлайне сократился до 2,1 тыс. рублей. Это на 45% меньше, чем в апреле, когда был первый пик заболеваемости коронавирусом и граждане были вынуждены перейти на самоизоляцию. Речь о покупках продуктов питания и товаров первой необходимости. Частота приобретений в интернете также упала. Такие данные предоставили «Известиям» в сервисе онлайн-платежей CloudPayments.

Компания проанализировали данные 3 тыс. своих партнеров о потребительской активности граждан в интернете с апреля по октябрь 2020 года. Речь идет о таких ритейлерах и платформах доставки, как iGooods (товары из «Ашана», «ВкусВилла», «Ленты», «Карусели» и других магазинов), FamilyFriends, Ecomarket, «Додо пицца», «Папа Джонс», Rendez-Vous, Paolo Conte и другие. Но эта статистика не учитывает заказы на сайтах крупных продуктовых ритейлеров.

— На основе этих данных можно предположить: во вторую волну корона кризиса граждане привыкли к постоянному присутствию опасности заражения, поэтому люди стали чаще посещать обычные магазины, — сказал «Известиям» основатель и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. — Более того, в октябре россияне были вынуждены активнее экономить, даже на самом необходимом.

Но не все товары повседневного спроса показывают одинаковую динамику, утверждают эксперты «Яндекс. Маркета». В октябре по сравнению с апрелем сократилось количество заказов, содержащих товары из категории «продукты питания», в ней также снизился средний чек. Заказы продукции для красоты стали встречаться на 16% реже, однако средний чек в этой категории увеличился на 10%, сообщили «Известиям» в компании.

В сервисе экспресс-доставки из «Пятерочки» в октябре по сравнению с апрелем средний чек снизился на 20%, в «Перекрестке Впрок» — на 16%, сказал «Известиям» представитель пресс-службы X5 Retail Group. При этом количество заказов выросло на 50% и на 45% соответственно. Скорее всего, это связано с тем, что люди переживают вторую волну более спокойно: у них нет цели накапливать стратегические запасы продуктов, как в первую волну, отметили в пресс-службе компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Цифровая экономия: россияне активно сокращают траты в интернете.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В 25 рязанских образовательных учреждениях выявлен коронавирус

Коронавирус
Случаи коронавируса выявлены в 25 рязанских образовательных учреждениях. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев аварии на улице Костычева в Рязани

Новости Рязани
ГИБДД по Рязанской области разыскивает очевидцев аварии, произошедшей 12 ноября на улице Костычева. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Появились подробности смертельной аварии на улице Есенина в Рязани

Новости Рязани
В понедельник утром, 16 ноября, в Рязани произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.  ДТП случилось примерно...
Узнать больше

Поджог медцентра в Рязани попал на видео

Новости Рязани
Напомним, пожар в здании медцентра на улице Зубковой, 20Б в Рязани произошёл в ночь на воскресенье, 15 ноября. В результате него оказался повреждён кабинет с томографом. Никто из людей не пострадал.
Узнать больше

Новости Рязани 14 и 15 ноября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за выходные, 14 и 15 ноября.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

«Невеста, у которой получилось». Рязанка написала книгу про современные свадьбы

Акценты
Куча мыслей одолевают девушек, которым сделали главное предложение в жизни. Предложение руки и сердца. С чего начать подготовку к...
Узнать больше

РГУ имени С.А. Есенина проведет День открытых дверей в онлайн-формате

Акценты
Накануне традиционного мероприятия мы встретились с ответственным секретарём приёмной комиссии вуза Дмитрием Сергеевичем Перехватовым и поговорили о нововведениях, которые ожидают абитуриентов в 2021 году, а также о новых направлениях подготовки, которые будут открыты в РГУ.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+