Россиян защитят от звонков банковских мошенников

Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения. Это следует из законопроекта-спутника к принятому ФЗ о «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» (ЭПР, так называемых «регуляторных песочницах»).

В ближайшее время Минэкономразвития внесет его на рассмотрение в правительство, а после одобрения — в Госдуму, сообщили в АНО «Цифровая экономика». Как выяснили «Известия», готовятся изменения в ФЗ «О связи». Согласно нему, оператор не может обрабатывать содержание бесед и сообщений. Но технология предлагает анализировать техническую информацию о разговорах, например, их длительность и количество, сказано в предложениях организации к проектам для «песочниц».

При этом у всех операторов уже есть подобные решения, но обмен данными при работе подобных систем пока нечетко прописан в законодательстве, отметил источник «Известий», близкий к одной из компаний. Эффективность технологии может оказаться низкой, так как мошенники могут найти способ «обойти» и такую защиту, считает партнер и руководитель направления по работе с операторами связи Deloitte в СНГ Антон Шульга.

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Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Стой, кто звонит: россиян защитят от банковских мошенников

