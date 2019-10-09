Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды

Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды. Они могут начаться после внедрения маркировки этой продукции, сказано в письме «Опоры России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у «Известий»).

Проблемы с поставками из-за появления системы могут возникнуть и у отечественных производителей, отмечают представители бизнеса. Они также заявили о возможном повышении цен на воду. Однако, по мнению Минпромторга, эти опасения беспочвенны.

Проект постановления правительства, предполагающий проведение в России эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды, разработал Минпромторг. Согласование документа в правительстве началось в конце августа.

Добровольная маркировка должна была стартовать 1 октября, но позже ведомство отказалось от этих планов. Новая дата запуска эксперимента будет определена в декабре. После его проведения ведомство примет решение о необходимости введения маркировки.

Согласно проекту, контролировать наличие маркировки на импортной продукции будут таможенные органы. Это значит, что ставить на бутылках цифровые коды нужно до их ввоза на таможенную территорию РФ.

Технология предполагает, что каждый такой код генерируется в онлайн-режиме, после чего переносится на стикер, который уже помещают на бутылку. В «Опоре России» полагают, что иностранные производители откажутся внедрять российские технологии на своих предприятиях.

Подробнее — в материале «Известий»: Стоп, кран: россиян предупредили о перебоях с поставками импортной воды