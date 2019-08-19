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Российский футболист может завершить карьеру из-за перелома челюсти

Футболист владивостокского «Луча-Энергии» Дмитрий Калугин получил тяжёлую травму, столкнувшись с вратарём «Факела». Об этом сообщает Евроспорт

Столкновение произошло уже в добавленное время матча ФНЛ во Владивостоке. У 21-летнего футболиста подозрение на перелом верхней челюсти. 

Врач-стоматолог Владимир Чехов рассказал Евроспорту, что травма может поставить под сомнение дальнейшую спортивную карьеру игрока. Более того, под вопросом и его нормальная жизнедеятельность. В любом случае, перелом верхней челюсти потребует очень долгого времени на восстановление. Кроме того, обычно такие переломы сопровождаются и черепно-мозговыми травмами, так что восстановление будет не только долгим, но и тяжёлым.

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