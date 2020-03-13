Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться коронавирусом от смартфона

Сотрудники Роспотребнадзора объяснили, что нужно делать, чтобы не подхватить коронавирус от смартфона. Специалисты дали несколько советов.

Во-первых, нужно обрабатывать электронные девайсы антисептиками. В особенности это касается тех частей телефона, которые соприкасаются с лицом человека. Во-вторых, смартфон надо чистить после каждого посещения общественных мест и транспорта.

В-третьих, необходимо как следует отмывать руки с мылом. Процесс мытья должен занимать 20 секунд. После этого нужно вытирать руки одноразовым полотенцем. Чтобы убрать бактерии с рук, можно пользоваться антисептиками и антибактериальными салфетками, сообщает РЕН ТВ.