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Результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 могут быть аннулированы

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцоврассказал, что результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 могут быть аннулированы.

Он отметил, что впервые в минувшем учебном году выпускников проверял «искусственный интеллект». Программа — а затем и почерковедческая экспертиза — выявили, что ряд работ были написаны не одним и тем же человеком. Теперь в истории предстоит разбираться правоохранительным органам.

— Из 700 тысяч только 75 работ вызвали некоторые подозрения. Работы были из разных регионов. Мы передали их на почерковедческую экспертизу, и по одиннадцати работам подозрения подтвердились. Рособнадзор на днях направил в правоохранительные органы эти материалы, чтобы они провели соответствующие мероприятия, — сказал Кравцов.

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Он добавил, на ЕГЭ-2020 будет применена точно такая же схема. При этом глава Рособрнадзора отказался ответить на вопрос о том, кто разрабатывал программу на основе искусственного интеллекта.

Подробнее — в интервью «Известиям».

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