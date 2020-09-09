22-летний рэпер Моргенштерн получил премию «Женщина года». Об этом исполнитель хитов «Cadillac» и «Вот так» рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Ведущими мероприятия были Анна Семенович и Владимир Манучаров. Объявляя победителя, они отметили, что премию получила уникальная и неподражаемая женщина года. За наградой Моргенштерн пришел в платье, шляпе, солнечных очках и с сумкой от Dolce&Gabbana. До сцены «Женщину года» довел под руку мужчина.

— Девочки, мне так приятно. Это глоток свежего воздуха для меня, — написал в своем Instagram рэпер.

На мероприятии также присутствовали Филипп Киркоров и Давид Манукян, которые записали совместный трек «Ролекс».