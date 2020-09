Рэпер Моргенштерн получил премию «Женщина года»

View this post on Instagram

ой девочки хочу поделиться с вами своей большой победой 🥳 сегодня я получил премию ЖЕНЩИНА ГОДА! 🥂 последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда — глоток свежего воздуха для меня. Есть куда двигаться дальше! Теперь только вперёд! К новым вершинам! 🦋