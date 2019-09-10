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Ребёнок погиб, обварившись в ванне кипятком

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту смерти мальчика 2018 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. 

По предварительной версии, утром 7 сентября 2019 года женщина купала сына и в какой-то момент вышла из ванной. Вернувшись, она обнаружила ребенка с ожогами тела, после этого сразу же отвезла сына в больницу. По предварительным данным, в отсутствие матери ребенок включил кран с горячей водой и обварился кипятком. 9 сентября 2019 года в медицинском учреждении мальчик 2018 года рождения, доставленный туда с диагнозом: «термический ожог туловища и конечностей», скончался.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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