Ребёнок погиб, обварившись в ванне кипятком

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту смерти мальчика 2018 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



По предварительной версии, утром 7 сентября 2019 года женщина купала сына и в какой-то момент вышла из ванной. Вернувшись, она обнаружила ребенка с ожогами тела, после этого сразу же отвезла сына в больницу. По предварительным данным, в отсутствие матери ребенок включил кран с горячей водой и обварился кипятком. 9 сентября 2019 года в медицинском учреждении мальчик 2018 года рождения, доставленный туда с диагнозом: «термический ожог туловища и конечностей», скончался.



В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

