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Ребенок выпал на ходу из автобуса с мертвым водителем

Школьный автобус угодил в аварию на территории города Каменский в Днепропетровской области на Украине. 66-летний водитель автобуса умер во время движения. Уточняется, что у шофера случился инсульт. В момент ДТП в салоне автобуса было двое учителей и 20 детей.

Момент ДТП попал на видео. При просмотре ролика видно, как автобус, водитель которого умер от инсульта, проехался по проезжей части, а затем протаранил забор. ВО время «пике» из автобуса выпала девочка. Она оказалась прямо на дороге.

По факту случившегося ведется проверка. Выясняются детали ЧП, сообщает РЕН ТВ.

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