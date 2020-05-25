Ребенок погиб в машине в Башкортостане

Расследование началось в Башкортостане по факту гибели ребенка в машине. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Башкирии.
Согласно предварительным данным, шестилетний мальчик был в салоне автомобиля без взрослых. Он высунул голову в окошко машины. Тут же произошло понятие стекла, после чего оно зажало шею несовершеннолетнего. В итоге ребенок скончался.
По факту произошедшего уже начаты следственные мероприятия. Ведутся допросы родителей и очевидцев. Уточняются данные о трагедии.
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