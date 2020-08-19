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Новости мираПроисшествия

Разъяренная «яжемать» изрезала ножом студента в Москве

Никита Брыкин

Телеканал РЕН ТВ рассказал об инциденте, который произошел на теннисном корте в Москве. Появилось видео с места событий.

Сообщается, что молодые люди играли в теннис, но им помешали дети, которые пришли на площадку с собаками. Спортсмены сделали им замечание и попросили убрать животных.

Отмечается, что это не понравилось матери одного из школьников. Она потребовала, чтобы парни извинились перед ее сыном. После этого она принялась резать сетку. Один из спортсменов решил остановить женщину. Тогда она ударила его ножом по руке, после чего нанесла удар ногой в живот.

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Увидев, что ее снимают на телефон, мать крикнула своим детям спустить собак на теннисистов.

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