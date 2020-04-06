Разработана схема лечения при тяжелой форме коронавируса

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В Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали о разработке схемы лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, которые сопровождаются дыхательной недостаточностью. Об этом сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что оно базируется на применении препарата под названием «Даларгин». Стало известно о начале его клинических исследований. Данный препарат используется в России в качестве средства для заживления трофических язв и защиты тканей и органов.

В ходе исследований на животных выяснилось, что применение «Даларгина» в зависимости от схемы введения препарата повысило выживаемость от 70 до 100 процентов.