Расчленивший трансгендера из Таджикистана выпал из окна перед задержанием

Телеканалу РЕН ТВ стало известно о задержании подозреваемого в расчленении транссексуала в Петербурге.

По данному уголовному делу задержан 53-летний актер Юрий Яновский, более известный как Юра Тверской. Выяснилось, что во время задержания мужчина выпал из окна, упал на козырек дома и сломал позвоночник.

Правоохранители ждали, пока он выздоровеет, и только после этого задержали актера. О причинах этого поступка пока неизвестно.

По версии следователей, в ночь на 13 января злоумышленник вызвал 23-летнего транссексуала из Таджикистана в апарт-комплекс на набережной Макарова, где зарезал кухонным ножом, после чего расчленил его тело и выбросил в реку. Фрагменты тела человека без головы, шеи, рук и ног обнаружили летом.

Отмечается, что мигрант проживал в России без регистрации и занимался проституцией.