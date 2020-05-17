Пятилетний мальчик задохнулся в машине отца

Мальчик задохнулся в машине собственного отца в Ростовской области. Мужчина оставил транспортное средство с находящимся в нём ребёнком без присмотра.
Инцидент произошёл в хуторе Тавричанка. Мужчина на время оставил пятилетнего мальчика в автомобиле и отлучился по делам. В какой-то момент ребёнок просунул голову между стеклом и аркой двери. В эту секунду сработал стеклоподъёмник и придавил горло малышу.
Ребёнка обнаружили со следами механического удушья. По факту гибели мальчика правоохранительные органы проводят проверку, пишет ku66.ru.
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