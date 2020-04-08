Пять человек разбились насмерть под Воронежем

Алексей Агеев
Фото - ГУ МЧС по Воронежской области
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Пять человек разбились насмерть в ходе аварии на территории Воронежской области. Автокатастрофа случилась в населенном пункте Бутурлиновка 7 апреля 2020 года.

Как сообщает РИА Воронеж, примерно в 11 часов вечера на Совхозной улице 33-летний мужчина, управляя седаном ВАЗ-2107, потерял контроль над машиной и протаранил ехавшую навстречу Ладу Приору с 22-летним парнем за рулем.

Виновник ДТП, а также пассажиры «семерки» 33, 42, 44 лет умерли на месте автокатастрофы. Управлявший Приорой молодой человек скончался в реанимационном отделении Бутурлиновской больницы.

Ранее сообщалось, что водитель протаранил мэрию Коркино

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