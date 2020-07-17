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Новости мираПроисшествия

Пять человек пострадали в огненном ДТП с автобусом под Липецком

Иван Федоров

Автобус, ехавший из Донецка в Петербург, сгорел дотла в Елецком районе Липецкой области. Пожар случился после столкновения с автомобилем Газель.

ДТП случилось 17 июля, примерно в два часа ночи на федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон». Донецкий автобус снес стоявшую на обочине грузовую Газель. После удара автобус вспыхнул. Пламя охватило транспортное средство полностью, из-за чего оно выгорело дотла.

По предварительной информации, в результате происшествия травмированными оказались пять человек. При этом троих пришлось госпитализировать.

По факту произошедшего ведется проверка. Выясняются детали случившегося, причины столкновения, пишет РЕН ТВ.

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