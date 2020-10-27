Пьяный таксист насмерть сбил школьницу, которая шла за аттестатом

Суд вынес приговор водителю такси, который насмерть сбил 15-летнюю школьницу в селе Иглино в Башкирии, когда она шла за аттестатом. Об этом пишет портал «Уфа1.ру».

ДТП произошло в июне. Под колеса автомобиля угодила четверо подростков. Они получили травмы различной тяжести.

Выяснилось, что пьяный мужчина, управляя транспортным средством при резком повороте не, не соблюдая безопасный скоростной режим, выехал на обочину и наехал на толпу детей. После чего он продолжил движение, однако вскоре не справился с управлением, съехал в кювет и был задержан очевидцем.

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Отметим, что мужчину отправили на 7 лет в исправительную колонию общего режима. Ему также запретили управлять транспортом на 3 года после отбывания наказания. Также осужденный выплатит семье девочки 1,3 миллиона рублей.