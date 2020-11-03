Пьяный россиянин залез в чужую квартиру и лег спать рядом с хозяйкой

В ХМАО произошел курьезный случай — пьяный мужчина зашел в чужой дом и улегся спать рядом с хозяйкой, пишет «Лайф».

Женщина рассказала, что после тяжелого трудового дня забыла закрыть дверь квартиры на замок. Ночью она проснулась от того, что рядом с ней лежал незнакомый мужчина. Испугавшись, хозяйка стала кричать на незнакомца и требовать покинуть ее дом.

Девушка обратилась в полицию спустя пару дней, когда поняла, что из квартиры пропали ее паспорт и деньги. Вскоре стражи порядка задержали 41-летнего мужчину.

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Выяснилось, что в злополучный день он возвращался из кафе в состоянии сильного опьянения, и в итоге оказался в незнакомой ему квартире. При обыске у него нашли пропавшие вещи. Теперь злоумышленника судят по статье «Кража».