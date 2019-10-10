Пьяный калининградец уснул у костра и сгорел заживо

Продолжается расследование по факту гибели 53-летнего жителя Калининграда. Как пишет портал «Клопс», мужчина сгорел заживо.

Инцидент произошел 5 октября. Прохожие обнаружили его тело на улице Батальной недалеко от школы №6. По предварительным данным, он работал автослесарем: одежда была запачкана машинным маслом и бензином.

По версии следователей, мужчина сидел рядом с костром и выпивал. Вскоре он уснул. В это время огонь перекинулся на его одежду. Горожанин скончался от травматического шока, у него обожжено 90% поверхности тела.