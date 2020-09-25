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Новости мираПроисшествия

Против пойманной на взятке в 25 млн рублей судьи разрешили возбудить дело

Никита Брыкин

Высшая квалификационная коллегия судей России лишила иммунитета районную судью Волгограда Юлию Добрынину, подозреваемую в мошенничестве, передает телеканал НТВ.

По версии следствия, Добрынина получила взятку от супруги местного предпринимателя Владимира Зубкова, который обвиняется в покушении на губернатора Андрея Бочарова. Силовики считают, что Зубков был среди тех, кто организовал поджог дома чиновника, но довести начатое до конца злоумышленникам не удалось.

Встреча судьи и жены бизнесмена проходила в кафе. Добрынина должна была получить 2,5 миллиона рублей как первый транш взятки в 25 миллионов за освобождение Зубкова. В дело вмешались ФСБ. При этом Добрынина устроила силовикам истерику, требуя ее отпустить, так как она судья.

Из-за неприкосновенности Добрынину вначале задержать не смогли. С просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела против Добрыниной обратился глава СК Александр Бастрыкин.

«Дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи», – заявил председатель ВККС Николай Тимошин.

Добрыниной может грозить до 10 лет колонии.

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