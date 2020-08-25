Прокуратура начала проверку в отношении главы Ишимбайского района после инцидента на Куштау

Прокуратура Башкортостана начала проверку в отношении главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Поводом для этого стало поведение политика во время разгонов протестующих у горы Куштау.

В дни митингов Абдрахманов собственной персоной крушил лагерь защитников Куштау. Кроме того, есть подозрение, что чиновник также избивал активистов.

Ранее в интернете опубликовали видео, на котором глава района заявил протестующим, что им следует проваливать и не митинговать. Затем он стал разрушать палатки активистов.

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Такое поведение Абдрахманова привело к тому, что защитники шихана и другие жители района вышли на стихийный митинг с требованием отставки Азамата, но власти на это не отреагировали.

Сейчас делом занялась прокуратура. Идет проверка его действий на исполнение законодательства «О муниципальной службе», сообщает Readovka.