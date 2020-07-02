Продлен ряд послаблений в финансовой сфере из-за коронавируса

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Банк России продлил действие некоторых регуляторных послаблений с 1 июля до 30 сентября 2020 года. Так, граждане по-прежнему смогут дистанционно открывать банковские счета, если на них будут перечислять социально значимые платежи. Индивидуальные предприниматели или юридические лица, относящиеся к малому и среднему бизнесу, также смогут до конца сентября открыть банковский счет без личного присутствия, если счет будет использоваться для получения кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Также до 30 сентября 2020 года финансовые организации (банки, некредитные организации, в том числе страховые) не могут отказать клиенту в обслуживании или в приеме на обслуживание, если истек срок действия документа, удостоверяющего личность.

«Действие этих временных регуляторных послаблений помогает сократить неудобства для граждан и участников рынка при получении финансовых услуг, — рассказал управляющий рязанским отделением Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Сегодня до сих пор многие продолжают соблюдать режим социальных ограничений. В этой ситуации важно развивать дистанционные каналы связи и обслуживание в режиме «удалёнки».

Подробнее о мерах, действие которых продлено, а также о тех, которые прекратили действовать, можно узнать на сайте Банка России.