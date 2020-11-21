Предполагаемый убийца 14-летней школьницы найден мертвым в Москве

Молодой человек, найденный накануне ночью мертвым под окнами дома на Можайском шоссе в столице, скорее всего, и есть убийца 14-летней школьницы. Об этом пишет «МК».

Утверждается, что в три часа ночи 20 ноября на асфальте рядом с домом нашли тело молодого человека. Лицо было очень сильно разбито. По некоторым данным, это может быть 17-летний подросток, которого считали парнем покойной.

Около трех часов дня в квартире на десятом этаже была обнаружена зарезанная школьница. Дверь ее квартиры была закрыта, но не заперта.

Как предполагают стражи порядка, девочка была вдвоем с молодым человеком в квартире. В ходе возникшей ссоры он расправился со школьницей, а затем вышел на балкон.