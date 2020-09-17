Правнучка зверски убила 94-летнего ветерана ВОВ ради наживы

Вынесен приговор убившей 94-летнего ветерана ВОВ жительнице Мурманской области, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в июле 2019 года в Ковдоре. Сообщается, что 18-летняя девушка решила убить своего 94-летнего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны. В квартире она ударила пенсионера камнем по голове.

Когда потерпевший потерял равновесие и упал в прихожей квартиры, девушка ударила его шесть раз по голове. От полученных телесных повреждений он скончался.

Злоумышленница обыскала квартиру и, не найдя денежных средств, скрылась с места жесткого преступления.

Девушку приговорили к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.