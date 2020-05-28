Появилось видео скандальной вечеринки со стрельбой в Чехове

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места шумной вечеринки в подмосковном Чехове, которая закончилась стрельбой.
Инцидент произошел на улице Энергетиков. По предварительной информации, компания собралась у одного из домов. На кадрах видно, как один из парней открыл стрельбу из охолощенного автомата. Они провожали приятеля в армию.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Молодые люди отказались выполнять требования силовиков и попытались оказать им сопротивление.
В итоге нарушители были задержаны. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В отношении еще пятерых составили административные протоколы.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram