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Появилось видео скандальной вечеринки со стрельбой в Чехове

Никита Брыкин
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места шумной вечеринки в подмосковном Чехове, которая закончилась стрельбой.

Инцидент произошел на улице Энергетиков. По предварительной информации, компания собралась у одного из домов. На кадрах видно, как один из парней открыл стрельбу из охолощенного автомата. Они провожали приятеля в армию.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Молодые люди отказались выполнять требования силовиков и попытались оказать им сопротивление.

В итоге нарушители были задержаны. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В отношении еще пятерых составили административные протоколы.

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