Полицейского уволили за взятку роллами

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В Кургане инспектор ГИБДД лишился своей работы из-за взятки. Об этом стало известно телеканалу «360».


Как уточнили в правоохранительных органах, 5 февраля дорожный полицейский остановил местного жителя, у которого не было с собой водительского удостоверения и полиса ОСАГО.

Страж порядка не стал привлекать нарушителя к административной ответственности, надеясь на вознаграждение. В итоге он получил взятку в виде сета роллов «Филадельфия» стоимостью 1050 рублей, который он принял через посредника.

Фото — Pixabay.com

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