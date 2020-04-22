Полицейского уволили за взятку роллами

В Кургане инспектор ГИБДД лишился своей работы из-за взятки. Об этом стало известно телеканалу «360».
Как уточнили в правоохранительных органах, 5 февраля дорожный полицейский остановил местного жителя, у которого не было с собой водительского удостоверения и полиса ОСАГО.
Страж порядка не стал привлекать нарушителя к административной ответственности, надеясь на вознаграждение. В итоге он получил взятку в виде сета роллов «Филадельфия» стоимостью 1050 рублей, который он принял через посредника.
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