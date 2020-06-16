Полицейский душил подростка и кричал «ты сдохнешь»

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В Сети появилось видео жесткого задержания подростка. Сообщается, что инцидент произошел в городе Темрюк на Кубани. Об этом пишет телеканал «360».

На записи видно, как мужчина в погонах старшего лейтенанта бьет и душит подростка, заламывает ему руки. Он также оскорбляет подростка, называя его «упырем».

«Если я ударю — ты сдохнешь», — говорит мужчина на видео.

Сообщается, что соседка пожаловалась на громкую музыку, а также на то, что подростки выбрасывают из окон предметы. По обращению в квартиру приехали правоохранители.

В полиции заявили, что во время задержания юноша находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Его просили показать удостоверение личности, однако подросток отказался в агрессивной форме.

В МВД добавили, что сотрудник патрульно-постовой службы применил силу «в соответствии с законодательством». Действиям полицейских будет дана правовая оценка.