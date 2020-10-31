Полицейский до полусмерти избил спящего россиянина

Завершено расследование дела о превышении должностных полномочий с применением насилия в Новосибирской области. Речь идет о полицейском, который жестоко избил спящего мужчин, пишет портал «Лайф».

Инцидент произошел в ночь на 14 июля в рабочем поселке Сузун. В полицию поступило заявление, что пьяный неизвестный пытается выломать дверь в доме своей сожительницы. По указанному адресу прибыл участковый уполномоченный.

Страж порядка застал спящего на полу мужчину. Правоохранитель попытался разбудить его, а когда тот не отреагировал, нанес ему не менее 15 ударов по телу.

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Участковый уже уволен из органов за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Утверждено обвинительное заключение, дело передано на рассмотрение в суд.