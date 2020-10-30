Полицейские застрелили напавшего на них подростка в Татарстане

Подросток напал на отдел МВД в Кукморе, будучи вооруженным ножом. В итоге он был застрелен полицией, передает агентство «Интерфакс».

Инцидент произошел в ночь на 30 октября. По предварительным данным, 16-летний парень пытался поджечь здание районного отдела полиции.

После этого он нанес удары ножом сотруднику полиции. Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков.

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Как рассказал агентству источник, молодой человек выходец из Башкирии, проживавший в Кукморе, состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму.

«В ходе нападения на полицейских он называл их «неверные» и выкрикивал «Аллаху акбар!» – заявил собеседник.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на террористический акт».